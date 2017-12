TAM cancela 68 vôos operados em Congonhas e marcados para 3a A TAM anunciou na noite de segunda-feira o cancelamento de 68 vôos marcados para operar em Congonhas na terça-feira, além do remanejamento de outras 22 rotas para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Segundo a companhia, a decisão ocorreu "em virtude da previsão de chuva para esta terça-feira". Veja a lista dos 68 vôos cancelados da TAM desta terça Procure as companhias aéreas antes de seguir viagem Saiba quais são os seus direitos "A TAM orienta os passageiros para que não se dirijam ao aeroporto antes de confirmar o seu vôo, já que outros cancelamentos e alterações de vôos podem ser anunciados ao longo do dia em função do mau tempo", informou a empresa em seu site (www.tam.com.br) onde também está a lista de vôos cancelados e transferidos. O anúncio vem quase uma semana depois do acidente com o Airbus A320, que matou cerca de 200 pessoas ao tentar pousar na pista de Congonhas e atingir prédios localizados na avenida que passa em frente ao aeroporto. Foi o pior desastre aéreo da história da aviação brasileira. Também nesta segunda-feira, TAM e Gol, as duas maiores companhia aéreas do país, suspenderam os pousos e decolagens em Congonhas devido a chuva. Fontes do governo disseram à Reuters que os pilotos das companhias aéreas decidiram boicotar o aeroporto em dias de tempo chuvoso após o acidente com o vôo 3054, que tinha 187 pessoas a bordo. (Por Eduardo Simões)