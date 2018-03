TAM doa área para memorial das vítimas

O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, anunciou que vai doar o prédio da TAM Express, atingido pelo Airbus A 320 no acidente do dia 17, à Prefeitura para a construção de um memorial discreto e de uma praça em homenagem às vítimas da tragédia. A empresa também se comprometeu a comprar o terreno do posto de gasolina e dos três imóveis atingidos pelo jato para a realização do projeto, que abrangerá uma área de 10 mil metros quadrados. No dia 22, depois da missa em homenagem às vítimas, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) já mencionava a idéia, dispondo-se a desapropriar o local. ''''A construção é a melhor maneira de homenagear as vítimas do acidente e seus familiares'''', disse Kassab. Por enquanto, ainda não há prazos nem projetos. Com o prédio destruído, a nova base de operações da TAM Express de Congonhas passou a ser um hangar de 1.970 m2 dentro do aeroporto. A empresa finalizou ontem a retirada de produtos, equipamentos e móveis em meio aos destroços que ainda podem ser reaproveitados - como balanças de até 2,5 toneladas, a máquina de raio X, plataformas de acesso e até vasos de plantas. A nova base, com entrada pela Rua Tamoios, nos fundos do aeroporto, já estava nos planos da TAM. ''''Mas a tragédia precipitou isso'''', disse o gerente de cargas Antonio Luis de Lemos, que presenciou o acidente e ajudou a retirar alguns feridos. Segundo o diretor de Cargas da TAM, Marcelo Rodrigues, ainda não foi possível calcular o valor ou a quantidade dos produtos danificados pelo acidente.