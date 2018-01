TAM e Gol negam responsabilidade por atrasos em vôos A Gol e TAM manifestaram-se nesta quarta-feira sobre a decisão do Procon de São Paulo de autuar as duas companhias sob a alegação de que elas não teriam realizado planos de contingência para os feriados dos dias 15 e 20 de novembro e serem responsáveis pelos atrasos ocorridos nas datas. As empresas são campeãs em número de reclamações de passageiros recebidas pelo Procon. A TAM afirmou, por meio de nota, que foi notificada pela instauração do processo e que "adotará as providências cabíveis após analisar os fundamentos jurídicos e legais que motivaram tal medida". Para ela, as companhias estão isentas da responsabilidade dos atrasos nos vôos, por "terem ocorrido exclusivamente em decorrência" de problemas no tráfego aéreo". "(Os atrasos e cancelamento de vôos) têm ocorrido exclusivamente em decorrência de suas aeronaves não receberem das autoridades aeronáuticas competentes as necessárias autorizações para pousos e decolagens nos horários previamente estabelecidos", diz a nota. A companhia conta que "enviou os melhores esforços" para amenizar a situação caótica que tomou conta dos aeroportos do Brasil em razão de problemas com os controladores de vôo em Brasília. Segundo a empresa, as equipes de atendimento nos principais aeroportos foram reforçadas e a companhia "manteve seu plano regular de assistência aos passageiros." Já a Gol informou, por meio da assessoria de imprensa, que "a empresa entregou, sim, o plano de contingência no dia 17 de novembro". As duas empresas tem 15 dias a partir desta quarta-feira para enviarem seus recursos de defesa ao Procon-SP. Ambas podem receber multa de R$ 212 a até R$ 3,192 milhões.