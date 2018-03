TAM está entre piores em manutenção, diz deputada

A deputada Luciana Genro (PSOL-RS) acusou a TAM de ser uma das piores empresas aéreas em manutenção de suas aeronaves. Segundo a deputada, a empresa não faz manutenção de maneira adequada e superexplora a sua mão-de-obra. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 "A empresa leva à sério essa história do lucro acima de tudo. Dá pouco tempo de folga (aos funcionários) e faz curtas inspeções nas aeronaves. Mecânicos reclamam da jornada excessiva e adota uma política de superexploração da mão de obra. Isso me parece uma realidade da empresa: a busca da redução de mão de obra e manutenção", disse a deputada Luciana Genro que, em seguida, apontou um ranking internacional de segurança de vôo que diz que a TAM está entre as piores. "Não tenho conhecimento desse ranking", desconversou Bologna. O presidente da TAM diz não conhecer ranking que aponta empresa como uma das piores em manutenção aérea. O autor do requerimento de convocação de Bologna à CPI, deputado Pepe Vargas (PT), questionou o presidente da TAM sobre as possíveis causas do acidente com o vôo 3054. Vargas questionou Bologna sobre problemas de frenagem registrados no dia anterior ao acidente e registrados em relatório de piloto. "O avião poderia operar com até os dois reversos pinados. Ele estava absolutamente dentro das condições", afirmou Bologna. O presidente da TAM também foi questionado sobre a manutenção feita na aeronave em Campo Grande e se "o conjunto de sinais não levariam a ter uma conduta preventiva de retirar a aeronave de circulação até uma manutenção mais pesada?" "A aeronave fez manutenção longa no final de 2006. A outra seria depois. O sensor de trem de pouso (que acusou necessidade de reparo), foi sanado no local. Isso está dentro da política. Isso ocorre em vários aviões que estão voando", defendeu-se Bologna. O executivo foi novamente questionado sobre a otimização ao máximo das aeronaves, por conta do aumento da demanda. "A aeronave não foi retirada antes por quê a empresa precisava da aeronave? Isso procede?", perguntou o deputado. "Nós trabalhamos com aviões reservas. Se (o Airbus) não pudesse seguir vôo, ele poderia ser substituído por aviões de cobertura", disse. Já Ivan Valente, do PSOL, questionou a atitude da empresa, citando mensagem "Lucro em primeiro lugar", frase do falecido comandante Rolim (1994, os sete mandamentos do comandante Rolim). Bologna se defendeu dizendo que "A leitura correta é feita em seu conjunto." O deputado questionou ainda se, depois do acidente, a empresa pediria para os pilotos descerem com pista curta e ainda o que mudou na posição da TAM sobre procedimentos de vôo. "Não há boletim oficial sobre isso. A incidência de pinagem é baixa, nenhum equipamento (aeronave) está pinado hoje. Qualquer decisão será feita em conjunta com o fabricante", disse o executivo. Erro humano ou falha técnica Na quarta-feira, 1, durante reunião sigilosa da Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo, da Câmara dos Deputados, o brigadeiro Jorge Kersul Filho, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), disse que as informações gravadas nas duas caixas-pretas não são suficientes para estabelecer que um erro humano foi o único responsável pelo trágico acidente com o Airbus A320. A aeronave vinha de Porto Alegre, quando explodiu ao bater em um prédio da TAM Express e causou a morte de 199 pessoas, no dia 17 de julho. A caixa-preta com os dados técnicos do vôo JJ 3054 indica que um dos manetes de comando das turbinas estava na posição errada, mas as informações decodificadas não revelam categoricamente se os computadores de bordo comandaram a operação, e não permitiram o uso dos freios manuais, ou se a aterrissagem que terminou com a morte de 199 pessoas foi de responsabilidade exclusiva do piloto. Na sessão secreta da CPI do Apagão, Kersul afirmou também por que o piloto do Airbus da TAM tentou frear manualmente o avião e não conseguiu. "Quando o motor direito estava recebendo a informação de que a aeronave estava em climb (procedimento de subida), o que o computador mandou para todos os sistemas? Não freie porque isso aqui vai voar. E não abra os spoilers porque ele vai voar." Kersul detalhou a operação e avaliou: "O piloto deve ter tentado manter o avião na pista, usando todos os mecanismos que estavam à disposição dele. Então, quando o motor começou a embalar, foi ficando mais difícil manter o avião na pista. O avião começou a se deslocar para a esquerda porque esse motor direito estava empurrando o avião." Ele contou aos deputados que em vários acidentes com as mesmas características, em que o avião sai da pista, a investigação revelou falha humana. Mas voltou a lembrar que há possibilidade de pane no computador. Segundo o brigadeiro, o quadrante dos manetes foi recolhido dos escombros e mostrava um manete na posição climb e outro na posição idle (ponto morto). Embora tenha ressalvado que o impacto pode ter alterado a posição do manete direito, Kersul mostrou que o quadrante reforça a informação contida na caixa-preta de dados. "Está no computador qual é a posição do manete (...) Temos uma segunda comprovação. Achamos o quadrante do manete. O manete está realmente fora da posição, lembrando que, com o impacto naquela velocidade, tudo pode acontecer." Na sua análise, os pilotos não perceberam que, inicialmente, havia um comando para frear e outro para acelerar. Kersul acredita que, se eles tivessem percebido, as informações técnicas dos últimos procedimentos mostrariam uma tentativa de reduzir o manete direito, para o ponto morto, o que não ocorreu. Não ficou claro, no entanto, por que os pilotos não perceberam o manete na posição incorreta.