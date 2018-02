TAM não irá transferir vôos de Congonhas durante obras A TAM informou na noite desta sexta-feira que não irá transferir vôos de Congonhas para outros aeroportos durante a reforma da pista auxiliar, prevista para ocorrer entre 27 de fevereiro e 27 de maio. Segundo a empresa, a ampliação do horário de funcionamento do aeroporto - das 5h30 até 0h30 - permitiu o remanejamento dos horários e freqüências das rotas operadas atualmente. Do total de 313 vôos (pousos e decolagens) operados pela TAM em Congonhas, 68 (22%) tiveram alterações de horário. Além disso, a TAM remanejou as freqüências de 10 vôos (3%) que eram operados de cinco a seis dias por semana e passarão a ser realizados de seis a sete dias. As listas com os vôos que tiveram seus horários e freqüências alterados estão disponíveis para consulta pela internet e pelo telefone 4002-5700, disponível nas principais capitais.