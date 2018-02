TAM reforça operações para semana da Páscoa A TAM está preparando um esquema especial para atender seus clientes no feriado de Páscoa, que se inicia na próxima quinta-feira, 4. A companhia informa que terá, no mínimo, três aviões reserva disponíveis e posicionados diariamente nos principais aeroportos do País para eventuais necessidades de cobertura. A empresa contará também com equipes reserva de tripulantes técnicos (pilotos e co-pilotos) e de cabine (comissários), totalizando 580 profissionais de plantão, além dos já escalados para a operação regular. As equipes de check-in, embarque, comercial, cargas, lojas, supervisão e gerência também serão reforçadas. Segundo a empresa, há 3.055 decolagens de vôos nacionais programadas para os cinco dias: 673, na quinta; 639, na sexta; 504, no sábado; 561, no domingo; e 678 na segunda. Também foram divulgados 14 vôos "de reforço para atender o aumento da demanda" no feriado. A companhia estima que cerca de 10 mil passageiros da empresa - dos cerca de 80 mil com reservas na data de sexta-feira, 30, não embarcaram em função dos problemas registrados nos aeroportos brasileiros por conta da greve dos controladores. Segundo a TAM essas pessoas foram reacomodadas em vôos realizados ao longo do sábado.