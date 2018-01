TAM suspende voo direto do Rio para Londres

Os voos diretos do Rio para Londres da TAM, que operam três vezes por semana, serão suspensos a partir de 17 de março. A companhia aérea informa que os passageiros com origem no Rio "poderão viajar diariamente para Londres via São Paulo". As passagens aéreas nesta rota deixaram de ser comercializadas nesta segunda-feira, 13.

Os custos e a demanda foram os principais motivos para o corte da rota, segundo a TAM. A empresa busca "aumentar a taxa de ocupação e a rentabilidade".

Os voos entre as duas cidades podem retornar na alta temporada. A previsão da empresa é que a frequência de três voos diretos por semana retorne entre 3 de junho a 19 de julho - período que coincide com a Copa do Mundo.

Quem já adquiriu bilhetes deve entrar em contato com a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços da TAM, nos telefones: 4002 5700 (capitais brasileiras), 0300 570 5700 (demais localidades no Brasil) ou 44 (0) 208 741 2005 (na Inglaterra).

Cancelamentos. Em agosto do ano passado, a TAM já havia cancelado as rotas para Paris e para Frankfurt. Na ocasião, a empresa informou que se tratava de um "ajuste pontual na malha aérea, tendo em vista a eficiência, a demanda e os custos das rotas". A alternativa também é fazer escala em São Paulo.