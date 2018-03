TAM vai reconstruir Airbus em local isolado

A TAM vai reconstruir o Airbus que se acidentou no vôo 3054 em local isolado, para ajudar a entender as causas do acidente que vitimou todos os passageiros, tripulantes e vítimas no solo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 2, durante o depoimento do presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, sobre o Apagão Aéreo. Segundo o executivo da empresam, o plano é comum em acidentes aéreos, para juntar todas as partes recuperadas do avião, como na montagem de um quebra-cabeças gigante. O procedimento é usado para ajudar a entender o que aconteceu no acidente a partir da reconstituição das peças e da análise de seus danos, como um exercício forense aeronáutico. Marco Antonio Bologna, presidente da TAM e que fala sobre os procedimentos da empresa em depoimento à CPI da crise aérea em Brasília, afirmou ainda que pertences das vítimas serão devolvidos aos parentes. "Todo o material coletado no prédio será levado a um local específico para identificação", disse Bologna. Segundo o executivo, a TAM só aguarda a liberação do imóvel. "Em respeito aos familiares, não faremos nenhuma intervenção no local sem essa liberação", afirmou, dizendo ainda que a empresa vai doar o local ao município e farão uma praça no local, em lembrança às vítimas do acidente. Indenizações Bologna também foi questionado sobre o pagamento de indenizações de vítimas do Fokker 100, que ainda não receberam reparações. "O processo indenizatório segue o processo de pagamento de apólice civil", disse Bologna. O executivo afirmou ainda que podem haver adiantamentos do processo, já que a legislação permite esse expediente antes da quitação final do processo. Falou ainda sobre as indenizações. "Qualquer adiantamento necessário será feito independente da indenização final. Cada caso tem um tratamento", afirmou, se referindo à idade das vítimas e sua vida útil como profissional, o que é considerado na composição de indenizações. Bologna disse também que a apólice de seguro da empresa cobre também moradores da região, como o motorista de táxi morto no acidente, bem como o posto de gasolina. "A apólice cobre amplamente todos os riscos." Vôo 402 Sobre o vôo 402, quando caiu um avião Fokker 100 da companhia, Bologna disse que procura realizar os pagamentos num prazo de três meses. "Há demandas pendentes que extrapolam os limites da atuação da TAM", afirmou. Disse ainda que a empresa foi isentada dos fatores contribuintes do acidente. "Foram constatadas deficiências no avião. Os 10% que não chegaram a um acordo, saíram do controle local e fizeram as demandas fora do País", defendeu-se. Além do presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, a CPI também escuta, nesta quinta-feira, o representante da Airbus no Brasil, Mário Sampaio, às 14 horas. A CPI do Senado marcou para as 14 horas o depoimento de quatro representantes do setor aeronáutico: os presidentes da TAM, Marco Antonio Bologna, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuannazzi, e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, e o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho.