Tamanho não é documento A de Itu tem 84 metros de altura e, como tudo na região, leva fama de maior do mundo. A de Brasília (61m) é menor que a de São Paulo (70m), mas tem o título de número 1 da América Latina em recursos tecnológicos. A da Lagoa, no Rio, ampliou sua posição de liderança no Guinness Book ao crescer este ano para 85 metros de estrutura flutuante. Em terra firme, a de Aracaju, que em 2007 já deixou todas as outras pra trás do alto de seus 110m de cores e luzes, desabou tragicamente na segunda-feira, matando três operários, ao atingir os 118 metros previstos em projeto atualizado. Árvore de Natal em praça pública no Brasil virou mania de grandeza. Seus patrocinadores gostam de usar medidas de arranha-céu para dimensionar a grandiosidade do ornamento. Na contramão da idéia minimalista de presépio, os sergipanos se orgulhavam da "árvore de 40 andares", enquanto os cariocas se dão por satisfeitos com a vista de um apartamento no 28º. Pense nisso quando for decorar sua sala para o Natal. Papai Noel não escolhe a casa pelo tamanho da árvore. MAIS EMBAIXO Caiu em 60% a procura pela chamada "depilação brasileira" em Nova York. Como dizem os cubanos de Miami, "la cosa se queda peluda". TÁ EXPLICADO A Band não espera que Adriane Galisteu lhe traga audiência. Conta, sim, com a credibilidade da apresentadora a serviço da emissora. Ah, bom! Natal extraordinário só aqui O amigo-secreto de Cristiano Ronaldo no time do Manchester United está numa sinuca de bico. O técnico do clube estabeleceu teto de 5 libras (R$ 18) para o gasto com presente na brincadeira de fim de ano. Com essa grana, francamente, não dá para comprar nem um batom para o craque português. Tia velha, o Lula? Arthur Virgílio voltou a comandar a oposição com estilo inconfundível. Deu agora para comparar a postura do governo "àquela história do primo irresponsável que começa a bater na nossa tia velha e, quando a gente intervém, a titia fica a favor do primo". Não ficou muito claro o papel de Lula na metáfora. Programa de índio vip Já tem cambista por aí vendendo ingressos para um encontro na casa de Lucélia Santos com o guru tibetano Dzongsar Khyentse Rinpoche, que vem ao Brasil na primeira quinzena de dezembro. Currículo de craque Timothy Geithner, o secretário do Tesouro anunciado nesta semana por Barack Obama, cresceu na África, trabalhou na Ásia, estudou chinês e japonês. Currículoigual, francamente, só dois ou trêsjogadores de futebol deCamarões. O mago é inocente! Paulo Coelho admite que sabe fazer chover, mas garante que não está praticando. E não se fala mais nisso, ok?