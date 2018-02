Tapa-sexo de Ângela Bismarchi se desfaz na avenida O tapa-sexo da madrinha da bateria da Porto da Pedra, Ângela Bismarchi,está se desfazendo durante a apresentação na noite desta segunda-feira, 19. Ela já pediu ajuda para a diretoria da escola, que é a primeira e desfilar na segunda noite do Grupo Especial do carnaval carioca, mas a ordem é para que ela continue sambando. A fantasia dela é feita com pinturas no corpo com cristais e o tapa-sexo.