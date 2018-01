Tarifa da madrugada vale a partir de segunda Entra em vigor na segunda-feira a "tarifa do madrugador", que prevê desconto de R$ 0,20 para passageiros do metrô e dos trens da CPTM no fim da madrugada. A tarifa especial valerá das 4h40 às 6 horas no metrô e das 4 horas às 5h20 nos trens. Os passageiros pagarão R$ 2,35 pela viagem unitária - só para quem usar o bilhete único. A integração sairá por R$ 3,60.