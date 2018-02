Tarifa de ônibus mais cara em cinco cidades de São Paulo As tarifas de ônibus estão mais caras a partir desta terça-feira, 17, em cinco municípios da região do Grande ABCD. Os usuários, que antes pagavam R$ 2,10, começam a pagar R$ 2,30 nas cidades de São Bernardo, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Mauá, o mesmo preço que é cobrado em São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. As empresas alegaram elevação de custos, como o aumento da frota e com a contratação de trabalhadores, para o reajuste da tarifa. O município de São Caetano do Sul, que passa por um processo de licitação no transporte coletivo, deverá manter a tarifa em R$ 2 até o fim de 2007. Já a Prefeitura de Rio Grande da Serra ainda estuda o novo valor da passagem.