Tarifa de ônibus no Rio subirá para R$ 3 no dia 8 de fevereiro

RIO - A tarifa dos ônibus municipais do Rio vai aumentar, a partir de 8 de fevereiro, de R$ 2,75 para R$ 3,00. O reajuste, de 9,09%, foi publicado na edição desta quinta-feira, 30, do Diário Oficial do Município.

O reajuste anterior, de R$ 2,75 para R$ 2,95, vigorou apenas por 19 dias, em junho de 2013. O aumento começou a vigorar em 1 de junho, mas gerou protestos que levaram o prefeito Eduardo Paes (PMDB) a anunciar, no dia 19 daquele mês, o cancelamento da mudança, válido a partir do dia seguinte.

As empresas de ônibus cobravam da prefeitura a autorização para esse reajuste. Nesta terça-feira, após ter analisado um relatório sobre o desempenho do transporte coletivo no Rio, o Tribunal de Contas do Município informou não ter competência para autorizar ou não o reajuste. Segundo o órgão, essa função cabe à prefeitura.