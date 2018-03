Tarso anuncia primeiros integrantes de seu futuro secretariado

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), anunciou os primeiros integrantes de seu futuro secretariado. Estão confirmados os nomes do ex-vereador Marcelo Danéris (PT) para a Secretaria Extraordinária Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, da candidata derrotada ao Senado Abgail Pereira (PC do B) para a Secretaria do Turismo, do ex-deputado estadual Estilac Xavier (PT) para a Secretaria Geral de Governo, do deputado federal reeleito Beto Albuquerque (PSB) para a Secretaria de Infra-Estrutura e Logística, do escritor Luiz Antônio de Assis Brasil para a Secretaria da Cultura e do empresário Mauro Knijnik para a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento.