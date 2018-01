Tarso concorda com Meirelles sobre inflação e reeleição O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, afirmou nesta quarta-feira que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fez uma "sábia" avaliação da importância da baixa inflação na popularidade do governo. Em entrevista ao Estado, o presidente do BC disse que boa parte do resultado eleitoral obtido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva está relacionado à baixa inflação. "Eu concordo integralmente. Tanto é verdade que, quando o presidente fala do futuro, e todos nós falamos na esteira do presidente, falamos em combinação de taxas elevadas de crescimento com baixa inflação. A entrevista foi muito correta", afirmou Tarso Genro. "Todos nós sentimos nas ruas que a baixa inflação valorizou a bolsa do trabalhador", disse o ministro. Acrescentou que considerou "adequada" a valorização que Meirelles fez do próprio trabalho. Recentemente, o ministro de Relações Institucionais declarou que havia chegado ao fim a "era Palocci", referindo-se ao ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, em cuja gestão havia uma preocupação "neurótica" com a inflação. Dias depois, foi desautorizado pelo presidente Lula, que afirmou não existir "era Palocci" ou "era Mantega", e sim uma política econômica de governo, decidida por ele, Lula.