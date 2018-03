Tarso está à frente no Rio Grande do Sul

Pesquisa do Ibope divulgada ontem mostra o ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT) à frente na corrida pelo governo do Rio Grande Sul. Tarso tem 39% das intenções de voto, ante 29% do ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça (PMDB) e 15% da governadora Yeda Crusius (PSDB).

Na simulação de segundo turno, Tarso supera Fogaça, com 48% das intenções de voto contra 39%. Em outro cenário, o petista tem 59% e Yeda aparece com 24%. Na última simulação, Fogaça chega a 58% e a governadora registra 22%. Foram entrevistados 812 eleitores entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O levantamento, encomendado pelo Grupo RBS, mostra que, na disputa presidencial, José Serra (PSDB) tem vantagem sobre Dilma Rousseff (PT) no Estado. O tucano aparece com 46% e a petista com 37%. Já Marina Silva (PV) tem 6%. O governo Lula foi avaliado por 52% dos entrevistados como bom e por 18% como ótimo. A administração do petista é regular para 24% e ruim ou péssima para 5%.