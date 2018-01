Tarso Genro anuncia passe livre estudantil no RS

PORTO ALEGRE - O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), anunciou nesta quinta-feira, 27, a criação do passe livre estudantil no transporte metropolitano intermunicipal, regulado pela Metroplan, uma autarquia estadual. Como a medida depende de aprovação da Assembleia Legislativa, o Executivo vai elaborar um projeto de lei e, ao encaminhá-lo, pedirá votação em regime de urgência. A intenção é que o benefício entre em vigor em agosto.

Terão direito ao passe livre os estudantes do ensino médio e universitário que residem em um município e estudam em outro na região metropolitana de Porto Alegre e nas aglomerações urbanas do Litoral Norte, Sul e Nordeste. Um cálculo inicial indica uma demanda de 200 mil passes livres por mês. O custo de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões por ano deve ser bancado pelo Estado.