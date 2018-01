Tarso pede mais fiscalização nas estradas federais Diante do aumento de acidentes e mortes nas rodovias federais no feriado do Natal, o ministro Tarso Genro (Justiça) determinou que a Polícia Rodoviária Federal torne mais rigorosa a fiscalização na Operação Ano-Novo, que começa à zero hora de hoje. Entre as medidas estão a mobilização e a redistribuição do efetivo da PRF, de 9,7 mil policiais, e o emprego maciço de tecnologia para fiscalizar, orientar e punir. Da meia-noite de sábado à zero hora de ontem, foram registrados 2.561 acidentes nas estradas federais, com 1.870 feridos e 196 mortos - 51% acima de 2006.