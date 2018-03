Tasso e Ciro estão prestes a romper relações

Aliados há 24 anos, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) estão prestes a romper relações políticas e pessoais. Motivo: o governador do Ceará e irmão de Ciro, Cid Gomes (PSB), pretende apoiar a dobradinha dos deputados José Pimentel (PT) e Eunício Oliveira (PMDB) ao Senado. Tasso contava com a aliança, mesmo que informal, com Cid para se reeleger ao Senado.

Irritado, Tasso afirmou a correligionários que passa por "uma grande decepção" em relação aos Gomes. Nem Ciro nem Cid responderam às suas ligações - o tucano ligou duas vezes para o governador e três para o deputado. Depois de ser preterido pelo PSB na corrida presidencial, Ciro viajou para os Estados Unidos e está em Fortaleza desde a semana passada. Até o fim da tarde de ontem não havia tentado entrar em contato com Tasso.

A crise entre os Gomes e Tasso estourou depois da visita do presidente Lula ao Ceará, há dez dias. Na ocasião, Lula disse que Cid iria apoiar a chapa Pimentel/Eunício para o Senado, deixando de lado Tasso. Tanto Ciro quanto Cid silenciaram diante das declarações do presidente.

Foi o sinal para que o tucano percebesse que os rumos da aliança entre PSDB e PSB no Ceará eram incertos. Em represália, decidiu lançar na semana passada candidato ao governo do Estado contra Cid. A ideia é escolher o nome tucano na segunda-feira.

Os dois cotados são Marco Cals e o empresário Beto Studart. Tucanos ligados ao senador não descartam, no entanto, uma eventual candidatura de Tasso ao governo cearense.

Em reunião com prefeitos e deputados tucanos na segunda-feira, dia 14, Tasso criticou Cid e Ciro. No encontro, teria dito que a ida de Lula ao Ceará acabou com "a valentia dos Ferreira Gomes".