Tatuzão de 1.800 toneladas será transportado para São Paulo O "tatuzão", equipamento utilizado para escavar túneis do metrô, será transportado na noite desta terça-feira, 29, do porto de Santos para a capital paulista. A máquina, que desembarcou no dia 20 da Alemanha, teve de aguardar autorização especial concedida pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) devido ao seu peso, que é de 1.800 toneladas. A Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, informou que montou um esquema especial de trânsito para o transporte do equipamento. Na madrugada desta terça, o trecho entre os quilômetros 40 e 62 da Rodovia dos Imigrantes será bloqueado a partir das 23h30 para o transporte de 13 contêineres em dez carretas. O tatuzão será escoltado pela Ecovias até o quilômetro 16, onde ficará até quarta-feira. O equipamento será levado para um canteiro de obras no Jaguaré, onde vai aguardar o término das obras de concretagem da estação Faria Lima da linha 4 do metrô. O metrô estima que o equipamento comece a ser montado em até 20 dias na própria estação, para iniciar a escavação em novembro.