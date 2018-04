Tatuzão termina a missão de escavar no dia 11 O shield, popularmente chamado de tatuzão, máquina que abre o túnel de 9 metros de diâmetro e coloca os anéis que formam a via da Linha 4-Amarela do Metrô, chegará à Estação Luz no dia 11. Depois, levará entre 20 e 30 dias para atravessar o poço da estação e outros 30 dias para concluir o trabalho até o poço de ventilação da Rua João Teodoro. Ali, o tatuzão será desmontado. A previsão do Metrô é que no fim de setembro toda a extensão do túnel esteja totalmente aberta. No dia 4 de julho, o tatuzão bateu recorde de escavação. Chegou a abrir e colocar os anéis em 35 metros de via. No último dia 27, perfurou 33 metros. "Andou bastante por causa das condições favoráveis do solo, que permitiu cavar mais depressa. O shield funciona como um submarino: com condições favoráveis, produz mais", explicou o engenheiro do Metrô Alberto Lima. A fase final da Linha 4, que contempla as Estações Vila Sônia, Morumbi, Fradique Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis, tem previsão de conclusão em 2012.