Táxis de São Paulo têm nova tarifa a partir desta segunda Começa nesta segunda-feira, 27, a adaptação dos 34 mil táxis da capital para os novos preços das corridas. Os táxis têm 90 dias para realizar a mudança. Enquanto isso, o passageiro deve ficar atento para evitar enganos. Ao entrar no táxi, verifique o valor da bandeira marcado no taxímetro. Se for R$ 3,20, o valor total da corrida deve ser convertido de acordo com a tabela. Se for R$ 3,50, o taxímetro já está atualizado. O reajuste aconteceu em dezembro de 2006, mas somente agora o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) vai realizar a mudança nos taxímetros. Até agora, o passageiro só sabia o valor da corrida por uma tabela afixada no interior do veículo. De acordo com João Paulo de Lima, diretor de metrologia do Ipem, a demora foi causada pela troca de governo estadual e pelo desenvolvimento de um processo informatizado, mais simples para os taxistas. ?Até agora, os taxistas precisavam ir duas vezes ao Ipem, uma para retirar formulários e marcar um horário para a aferição, e outra para o ajuste propriamente dito?, diz. Agora, o horário da aferição pode ser marcado em mais de 100 pontos. A taxa de verificação é de R$ 30, paga na rede bancária.