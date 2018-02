Taxista que cobrou 8 vezes mais por corrida é denunciado

SÃO PAULO - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, hoje, 2, o taxista e ex-policial militar Damião Nunes pelo crime de extorsão. O acusado tentou forçar um passageiro a pagar R$ 250 por uma corrida cujo valor oficial do percurso, segundo o Guia da Prefeitura do Rio, é de R$ 31.

O caso ocorreu na manhã do dia 14 de agosto deste ano. Na ocasião, o passageiro Cassio Santos Silva, após fazer corrida da Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, ao Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, percebeu a adulteração do taxímetro e negou-se a pagar o valor indicado no aparelho, tendo oferecido todo o dinheiro que possuía naquele momento, R$ 30. O taxista focou nervoso e gritou com a vítima. Simulando estar com uma pistola, Nunes conduziu o passageiro a caixas eletrônicos do aeroporto, e exigiu que dinheiro fosse retirado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ação foi presenciado por uma testemunha e gravado por câmeras de segurança. A denúncia ressalta que Nunes é policial militar reformado e responde a diversos procedimentos policiais, por crimes de estelionato, furto, roubo, ameaça, lesões. O Promotor do caso, Sauvei Lai, destaca, ainda, que o denunciado já foi investigado por um fato semelhante, tendo fraudado outro passageiro e forçado a vítima a entregar dinheiro, fazendo ameaças com uma arma de fogo.

"O denunciado, pelo fato de ser ex-policial militar, tem sua situação agravada. Ao invés de dar o exemplo, saiu da polícia para cometer crimes", diz Lai, que requisitou, também a ficha funcional de Nunes junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e expediu ofício para a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), para que informe se ele possui autorização para conduzir táxi.