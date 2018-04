Taxistas acusados de espancar colega no Galeão são denunciados

SÃO PAULO - Os quatro taxistas acusados de espancar um colega no Aeroporto Tom Jobim, no Centro do Rio, foram denunciados na quarta-feira, 4, pelo Ministério Público do Estado, por intermédio do Promotor de Justiça Sauvei Lai, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos.

José Cosmo de Neres de Freitas, Edson Neres de Freitas, Wagner de Oliveira Manoel e Vinicius Araújo, que fazem ponto no Galeão, foram denunciados pelos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado e formação de quadrilha. Eles são acusados de tentar matar, com dolo eventual - quando não há intenção direta de matar mas existe a assunção do risco pelo resultado morte - Kleber Luiz Oliveira da Rosa, também taxista, após uma discussão.

A causa do desentendimento estaria no fato de Kléber, que não pertence à cooperativa dos acusados, pegar um passageiro no aeroporto. Para eles, a cooperativa à qual pertencem teria direito exclusivo sobre "o ponto", o que carece de amparo legal, já que a autorização da Prefeitura permite o uso do espaço público pela cooperativa apenas como base de apoio, e não para fins de monopólio.

Segundo testemunhas e uma filmagem da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), José, Edson, Wagner e Vinicius perseguiram Kleber, que foi derrubado ao chão e, por mais de 20 segundos, o atingiram com socos e pontapés. Kléber, mesmo depois de desmaiado, continuou a ser agredido. Ele ficou seis dias internado no serviço de neurocirurgia do Hospital Miguel Couto, sofreu múltiplas fraturas, debilidade da função mastigatória, teve amnésia e perdeu um dente.

O Ministério Público pediu, ainda, a prisão preventiva do acusado José Cosmo de Neres Freitas, que já havia se envolvido em outras brigas pelo mesmo motivo: manter, para a cooperativa de táxi à qual pertence, o monopólio sobre a atividade de embarque de passageiros, no Tom Jobim.