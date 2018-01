Taxistas fazem protesto no Rio por mudanças nas permissões

RIO - Taxistas do Rio realizam um protesto, na manhã desta quinta-feira, 20, para cobrar mudanças na regra que determina a realização de processo licitatório para todas as permissões. A concentração começou às 6h no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade.

A carreata seguiria até o posto 6, em Copacabana, mas os manifestantes mudaram de ideia devido à pane que atinge muitos sinais de trânsito na zona sul. Os taxistas, então, retornaram no sentido centro. Eles pretendem estacionar os carros e seguir caminhando até o prédio da Câmara de Vereadores, na Cinelândia, no Centro.

Pane em faróis. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, "falhas de comunicação nas centrais semafóricas" em pontos do centro, da zona sul e da zona norte da cidade complicam ainda mais o trânsito nesta manhã.

A situação é pior no centro, onde desde o início da semana o tráfego permanece congestionado devido às recentes mudanças por causa das obras de revitalização da zona portuária.