TCU avaliará aeroporto em MG O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, determinou a coleta de informações com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) sobre a construção do Aeroporto Regional da Zona da Mata, na cidade mineira de Goianá, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Em nota, o ministro informou que tomou a decisão após saber que o aeroporto estaria praticamente pronto. Zymler quer que o TCU apure, ainda em caráter preliminar, a existência da pista de pouso e se ela se encontra sob administração da Infraero. Pediu também que se verifique a existência de estudos que posicionem o aeroporto mineiro como saída para atenuar o fluxo de São Paulo. A pista mede 2.515 metros - quase 30% maior que a de Congonhas. Com isso, poderia receber aviões de grande porte. A responsável pela homologação do aeroporto é a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).