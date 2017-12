TCU encontra falha no sistema de controle do tráfego aéreo

Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) detectou falhas no sistema de visualização do radar X-4000, equipamento utilizado para controle do tráfego aéreo no País. Segundo nota, o tribunal concluiu, no entanto, que "essas falhas ocorrem em equipamentos complementares ao sistema, que, de forma isolada, não comprometem a segurança do controle". Veja também: Ministros do TCU advertem País para risco de nova crise aérea Cronologia da crise aérea no Brasil O objetivo da auditoria foi verificar a operacionalidade, confiabilidade e efetividade do sistema, além de procurar identificar se o radar apresenta falhas que comprometem a segurança do tráfego aéreo. O TCU recomendou ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão vinculado ao Ministério da Defesa, que mantenha as ações necessárias para reduzir a quantidade de falhas na console de visualização do radar. O relator do processo foi o ministro Benjamin Zymler.