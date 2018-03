A pedido da Comissão Mista de Orçamento, o Tribunal de Contas da União deve iniciar até o fim do mês uma auditoria no sistema de custos da Petrobrás. O objetivo é entender como a companhia forma o custo das suas obras, como refinarias e terminais de estocagem. A auditoria deve ter duração de até três meses. No ano passado, o TCU apontou indícios de irregularidades em quatro obras.