Técnica desperta controvérsias éticas e científicas

Em 2004, quando o jornal The New York Times publicou sua primeira reportagem sobre o uso do neuromarketing em campanhas políticas, o neurocientista Jonathan D. Cohen, da Universidade Princeton, alertou sobre a dificuldade de fazer uma interpretação exata das reações cerebrais. "É importante resistir à tentação de ler nesses estudos aquilo em que queremos acreditar", afirmou.

Em artigo recente, Camila Victorino, bióloga e pesquisadora em neurociências da USP, questionou aspectos éticos da técnica: "Cabe perguntar se é ético utilizar dados com o intuito de melhor manipular uma mente".