Técnico judiciário é assassinado no Rio O técnico judiciário Rômulo Gonçalves Cirieiro, de 45 anos, foi assassinado na porta de casa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, na madrugada de hoje. Segundo a polícia, ele foi morto com um tiro de revólver quando fechava o portão de casa, localizada numa rua de acesso ao Morro do Guarabu. A vítima chegou a ser encaminhada, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Paulino Werneck, no mesmo bairro, mas não resistiu ao ferimento. O delegado José Pedro, da 37ª Delegacia Policial, informou que ainda não sabe o motivo do crime nem quantas pessoas estão envolvidas. Ele trabalha com as hipóteses de tentativa de assalto e vingança. Segundo o delegado, nada foi roubado da vítima.