Técnico negou aval a extensões

O engenheiro eletricista Dirceu Bravin, encarregado da rede elétrica do Hospital das Clínicas, disse anteontem à polícia que não havia autorizado as extensões elétricas feitas no Prédio dos Ambulatórios. Segundo ele, o depósito atingido por um princípio de incêndio na manhã de quarta-feira funcionava com instalações irregulares. "Ele estava assustado com o que havia acontecido e queria dizer que não concordava com aqueles procedimentos", disse o delegado Eduardo Navarro, titular do 14º Distrito, em Pinheiros. Em nota divulgada anteontem, o HC negou que houvesse qualquer instalação elétrica na sala, exceto a iluminação. Embora tenha sido escalado pela direção do hospital para prestar depoimento sobre o incêndio do dia anterior, Bravin não participou, ontem, da vistoria feita pelo Ministério Público Estadual (MPE). O Estado tentou contactar o engenheiro, mas ele não atendeu as ligações. Por determinação do delegado-geral da Polícia Civil, Maurício José Lemos Freire, o inquérito que apura os incêndios de anteontem e do dia 24 de dezembro foi encaminhado, na manhã de ontem, ao Departamento de Investigações Sobre Crime Organizado (Deic). A justificativa, segundo delegados ouvidos pelo Estado, era a de que havia suspeita de sabotagem, alardeada pelo governador José Serra (PSDB), que ontem minimizou a hipótese. A partir de agora, a investigação deverá ser conduzida por uma das delegacias do Deic, com a supervisão do diretor do departamento, Youssef Abou Chahin. Uma das primeiras providências dos investigadores deverá ser a requisição das imagens do circuito interno de TV do Prédio dos Ambulatórios. Há pelos menos três câmeras vigiando os dois corredores que dão acesso à rampa em que fica o depósito atingido pelo foco de incêndio. FRASE Eduardo Navarro Delegado titular do 14.º DP, em Pinheiros "Ele (o engenheiro eletricista Dirceu Bravin, encarregado da rede elétrica do Hospital das Clínicas) estava assustado com o que havia acontecido e queria dizer que não concordava com aqueles procedimentos"