Técnicos da Embraer vão visitar local de acidente na China A Embraer informou nesta terça-feira que disponibilizou uma equipe de técnicos que está se encaminhando ao local do acidente com o voo 8387, da Henan Airlines, que deixou 43 mortos no nordeste da China. A aeronave que se acidentou era um Embraer 190.