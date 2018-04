Teleférico do Alemão irá operar normalmente nesta quinta-feira

SÃO PAULO - O Teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, irá operar normalmente nesta quinta-feira, 8, conforme informou a concessionária SuperVia. O horário de funcionamento do teleférico é das 15h às 20h.

Na quarta-feira, foi feita uma inspeção para verificar se a estrutura ou os equipamentos do teleférico foram danificados durante os confrontos que aconteceram no Complexo do Alemão na terça. Segundo a SuperVia, a ação visa para garantir segurança e bem estar dos passageiros.

A partir da próxima segunda-feira, o Teleférico passa a operar das 7h às 19h, de segunda à sexta. No mesmo dia será iniciada a cobrança do bilhete unitário de R$ 1.

Os passageiros terão que solicitar o cartão de gratuidade na bilheteria até sexta-feira, 9. Moradores do Complexo do Alemão cadastrados poderão utilizar o RioCard, que será debitado após duas viagens diárias.