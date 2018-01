Temer cancela agenda com equipe econômica e vai hoje à tarde para Maceió e Recife

BRASÍLIA – O presidente Michel Temer cancelou a reunião que teria hoje à tarde com a equipe econômica para fazer uma viagem para Maceió e Recife, duramente afetadas pelas chuvas. A comitiva presidencial deve embarcar às 15h00, segundo fontes.

A reunião cancelada seria com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, e o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro.

Chuvas. Por conta das fortes chuvas que caem em Maceió, a capital alagoana decretou situação de emergência e estado de calamidade pública neste sábado, 27. As chuvas causaram 23 quedas de barreiras em vários pontos e, segundo os bombeiros, pelos menos 4 pessoas morreram e 33 ficaram feridas.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, entre maio e abril, choveu 55% do volume previsto para quatro meses. Até sábado, a defesa civil recebeu mais 350 ocorrência na capital alagoana desde o último domingo. Já foram registrados 23 deslizamentos de barreiras, 7 quedas de árvores e oito ameaças de desabamentos de imóveis.