Temer determina que MEC libere verba para reconstrução de creche em Janaúba

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer (PMDB) determinou ao Ministério da Educação (MEC) a liberação de recursos para a reconstrução da creche Gente Inocente de Janaúba, no interior de Minas gerais, que foi palco de um incêndio criminoso na quinta-feira, 5, que provocou a morte de nove crianças e dois adultos.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Imprensa do Planalto, que não deu detalhes do quanto a pasta terá que alocar. O Planalto informou ainda que o Ministério da Saúde "enviará equipamentos ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (em Belo Horizonte), referência no tratamento de queimados, que recebeu feridos no incêndio".

Neste domingo, 8, Temer concedeu a Ordem Nacional do Mérito à professora Heley de Abreu Silva Batista, de 43 anos, que morreu no incêndio ao tentar impedir que o vigilante Damião Soares dos Santos, de 50, ateasse fogo no local.

"A homenagem é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao País e à sociedade brasileira", escreveu em nota a Secom. "Este é o caso da professora Heley Batista, que sacrificou sua própria vida para salvar a vida de seus alunos, em um gesto de coragem e de heroísmo que emocionou a todos."

No sábado, 7, Temer já havia tuitado sobre a professora afirmando que Heley impediu que a tragédia na creche fosse ainda maior.

Meus sentimentos pelo falecimento da professora Heley de Abreu, que pôs sua própria vida em risco para ajudar as crianças em Janaúba (MG). — Michel Temer (@MichelTemer) 7 de outubro de 2017

"Meus sentimentos pelo falecimento da professora Heley de Abreu, que pôs sua própria vida em risco para ajudar as crianças em Janaúba (MG)", escreveu Temer em sua conta no Twiter. "Sua coragem impediu que a tragédia fosse ainda maior. Um ato que não será esquecido pelos brasileiros. Meus pêsames à família de Heley."

