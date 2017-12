Temer libera R$ 8,7 milhões para obras em Janaúba

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer determinou nesta terça-feira, 10, a liberação de R$ 8,7 milhões para obras em Janaúba, município do norte mineiro onde, na quinta-feira, 5, o vigilante Damião Soares dos Santos pôs fogo numa creche, matando crianças e uma professora.

Em audiência com o prefeito da cidade, Isaildon Mendes (PSDB), no Palácio do Planalto, no início da tarde desta terça, Temer aprovou o envio de R$ 1 milhão em recursos para recompensar despesas do município com a tragédia, R$ 3,7 milhões para a construção de duas creches e uma quadra esportiva e R$ 4 milhões em repasses para a Santa Casa de Saúde e o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Os valores foram confirmados pelos ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, Mendonça Filho, que participaram do encontro.

No encontro, Temer destacou o ato da professora Helley de Abreu Silva Batista, morta no incêndio. Ele comentou que Helley foi uma "heroína" ao tentar "salvar" as crianças, relatou o deputado Fabio Ramalho (PMDB-MG) em entrevista após o encontro.

O prefeito Isaildon Mendes informou que o Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, local da tragédia, será reconstruído com recursos de um grupo de empresários.

