''Temos de superar a crise rapidamente''

ENTREVISTA - Rodrigo Garcia, secretário estadual de desenvolvimento social

Para o secretário de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia, o DEM "vive uma crise" que deve ser superada "o mais rápido possível". Sobre a investida do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, sobre quadros do DEM e do PSDB para fortalecer o seu PSD, diz: "Ele está buscando o caminho dele". / J.D. e G. U.

A entrada do sr. no governo é a confirmação da aliança DEM-PSDB?

Mostra o reforço da aliança em São Paulo, que ela tem uma nova cara no governo, que é o meu nome. É o reforço do compromisso com o PSDB e com o governador, e mostra que o partido está forte no Estado. A impressão que se deu é que o partido tinha desmanchado. Perdeu grandes figuras, mas a maioria dos deputados e prefeitos permanece. É essa força que pretendemos reforçar no ano que vem, para o DEM disputar o maior número possível de cidades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aliança entre os partidos se estende para 2012 e 2014?

Acho que sim. Temos papel na oposição importante e acredito que é natural. Mas respeitando características de cada cidade.

Tucanos criticam Kassab, dizendo que ele não tem sido leal ao tirar quadros do DEM e PSDB.

Vejo que é um partido que está se formando e quer ser o maior possível. O DEM vive uma crise, temos que superar o mais rápido possível essa crise e encontrar as bandeiras que nos trouxeram até aqui. O partido está fazendo um papel importante de oposição no Congresso. Isso está reverberando pouco na sociedade, porque estamos no começo do governo, e o grande desafio é a eleição de 2012.

Mas como o sr. avalia essa investida de Kassab sobre os partidos da oposição ao Planalto?

Ele está buscando o caminho dele. Em São Paulo, meu esforço e o dos que ficaram é não deixar o partido diminuir nem perder quadros. Estamos sendo bem-sucedidos.

DEM e PSDB vão se fundir?

A fusão não está colocada de maneira concreta.