Temperatura cai 20 graus em menos de 24 horas no Centro-Oeste

SÃO PAULO - A queda de temperatura no Centro-Oeste do País foi de quase 20 graus em apenas 24 horas. Ao meio-dia desta terça-feira, 13, os termômetros marcavam 14ºC em Cuiabá (MS), bem abaixo dos 34ºC registrados no dia anterior. Em Campo Grande (MS), às 9 horas de hoje a temperatura era de 6ºC. Ontem, no mesmo horário, o calor era de 24ºC.

Amanhã o frio aumenta no Sul, em Mato Grosso do Sul, na parte sul e oeste de Mato Grosso, e novos recordes de baixas temperaturas devem ser registrados no País.

Nos próximos dias também vai esfriar mais em São Paulo, no Rio e no sul de Minas Gerais. O vento polar pode causar queda de temperatura em Rondônia e no Acre. O frio que chegou ao Brasil é uma parte massa polar que ainda está sobre a Argentina e o Chile.

De acordo com o Climatempo, as ondas de frio intensas estavam bloqueadas no sul da Argentina e do Chile por uma forte massa de ar seco que ainda estava sobre o Brasil, mas que se enfraqueceu nos últimos dias.