Temperatura cai e São Paulo tem segunda-feira com chuva

Uma frente fria deixa o dia chuvoso no leste, no sul e no oeste paulista nesta segunda-feira, 16. O tempo só deve ficar firme no norte e nas demais regiões, o dia deve ter sol, nuvens e chuva à tarde. Nesta segunda, a mínima é de 14 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus na capital. Na terça-feira, 17, o tempo fica chuvoso no sul e no litoral. Tempo firme no norte e, nas demais regiões, sol, muitas nuvens e chuva à tarde. Na quarta-feira, 18, nova frente fria provoca chuva e diminuição da temperatura no centro-sul, no leste e no oeste. Na quinta-feira, o frio deve aumentar e a máxima também não passa dos 21 graus. País Uma frente fria deixa o céu nublado e provoca chuva e queda de temperatura no Rio de Janeiro, na zona da mata de Minas Gerais, no centro-leste, no sul e no oeste de São Paulo, no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. O ar frio, de origem polar, que acompanha a frente fria, deixa o tempo aberto e provoca frio nas demais áreas do Sul, com geada no interior do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Previsão de sol e chuva passageira no leste nordestino. Nos extremos norte e oeste do País acontecem pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 27 graus no Rio de Janeiro e aos 33 graus em Manaus.