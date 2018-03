Temperatura cai e SP deve ter fim de semana de chuva Nesta sexta-feira o sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo continua abafado, com temperatura máxima de 30 graus. A aproximação de uma frente fria provoca pancada de chuva ainda pela manhã no sul e no oeste paulista, onde a temperatura pode chegar aos 31 graus em Presidente Prudente. No litoral, Ubatuba tem máxima de 32. Na capital e no restante do Estado chove à tarde e à noite. No sábado o tempo muda bastante com a passagem da frente fria e a previsão é de máxima de 26 graus, com chuva desde cedo. No domingo, a máxima pode chegar aos 25 graus e também deve chover na maior parte do dia. Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil e provoca chuva desde o começo da manhã na maior parte do País. Há risco de temporal com ventania em Santa Catarina, onde a máxima pode chegar aos 26 graus em Florianópolis, e no Paraná. Na fronteira com o Uruguai o dia começa com chuva, mas à tarde o sol reaparece. Nas demais regiões do País, o sol predomina por conta de uma grande massa de ar quente; faz calor e chove, principalmente no período da tarde. O tempo fica firme apenas em Roraima e na faixa entre o norte da Bahia e do Ceará. A máxima é de 31 graus em Fortaleza e de 36 em Vitória, no Espírito Santo.