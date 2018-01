Temperatura chega aos 31º e previsão é de chuva em SP

Uma grande massa de ar quente predomina sobre São Paulo nesta quinta-feira, 27, e a temperatura deve chegar aos 31 graus na capital paulista. O sol aparece forte e à noite a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura mínima fica em torno de 21 graus nesta quinta e a umidade relativa do ar em torno de 54%. O sol aparece forte e faz calor em todas as áreas paulistas nesta quinta, segundo a Climatempo. Nos próximos dias, a previsão é de sol, calor e pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite. Essa chuva pode ser forte, mas terá curta duração. Até quarta, a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, já acumulou quase 230 milímetros de chuva este mês. É mais do que a média para o período. País Uma grande massa de ar quente predomina sobre o Brasil nesta quinta, e o sol aparece em todas as áreas. Uma frente fria em alto-mar provoca pancadas de chuva ainda pela manhã no oeste da região Sul do País. Já no sul gaúcho, uma massa de ar seco deixa o tempo firme. Uma outra massa de ar seco e quente deixa o tempo ensolarado e firme no interior nordestino. Nas outras áreas do Brasil, o sol também aparece e faz calor. O tempo abafado causa aumento de nuvens ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.