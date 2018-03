Temperatura em SP pode cair mais de 20° Meteorologistas prevêem queda brusca de temperatura a partir de hoje na capital. Depois de mais um fim de semana de calor - a máxima registrada ontem foi de 34,3 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) -, a temperatura hoje não deve passar dos 23 graus, com mínima de 13 graus no fim da tarde - o que representaria uma queda de mais de 20 graus em relação ao domingo. Os próximos dias terão vento e garoa, o que deve elevar a umidade do ar. "A mudança brusca de temperatura é a tendência para esta primavera", disse Marcelo Schneider, do Inmet.