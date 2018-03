Temperatura em SP pode chegar aos 34°C nesta quinta

SÃO PAULO - A capital paulista poderá registrar na tarde desta quinta-feira, 1, a marca dos 34°C, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O ambiente deve continuar secco: a umidade do ar deve ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia.

Por causa do calor, algumas nuvens se formam no final da tarde, mas são pequenas as chances de chuva. A máxima oscila em torno dos 34ºC, e há a possibilidade de novo recorde no ano.

Nos próximos dias, o bloqueio atmosférico perde força e uma frente fria consegue avançar para o litoral paulista aumentando a umidade e a cobertura de nuvens sobre todo o leste do Estado.

O calor deve diminuir um pouco, com pancadas de chuva esperadas para o final da tarde.