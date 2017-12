Temperatura fica amena e São Paulo tem dia nublado A frente fria que estava no Estado de São Paulo deve se afastar nesta segunda-feira, 19, deixando o tempo chuvoso apenas no litoral norte, no Vale do Paraíba e no norte paulista. O sol reaparece nas outras áreas, mas só não chove no extremo oeste do Estado. A temperatura continua amena e a capital tem máxima de 24 graus. Nos próximos dias, o sol reaparece em todas as regiões do Estado, mas a temperatura durante a madrugada continua caindo. Ainda há previsão de chuva isolada, com exceção do centro-oeste e do sul do Estado, onde o tempo fica firme. A máxima deve ser de 26 graus na terça e quarta-feira, quando as mínimas, durante a madrugada, podem cair para até 15 graus. Nas outras regiões do País, a previsão é de chuva, como em Porto Alegre e nas serras gaúcha e catarinense. A chuva também deve cair em boa parte do Sudeste e do Centro-oeste e no sul da Amazônia. Sol, calor e tempo firme na Bahia e em Roraima. No oeste da região Sul e de São Paulo e em Mato Grosso do Sul e de São Paulo e em Mato Grosso do Sul, uma massa de ar seco polar também deixa o tempo firme, mas a temperatura fica amena. Sol com pancadas de chuva nas outras áreas do Brasil. Máxima de 30 graus em Porto Alegre e Rio de Janeiro, de 35 graus em Teresina e Vitória e de 27 graus em Rio Branco e Cuiabá.