Temperatura sobe e bate recorde em SP Com a presença de frente fria que se aproxima do litoral do Sudeste, o Estado de São Paulo esteve ontem em situação pré-frontal, quando o vento sopra do interior em direção ao litoral. Esse vento é quente, elevando a temperatura. Ontem, a máxima voltou a bater o recorde do inverno na capital paulista e os termômetros chegaram a 29°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.