Temperatura sobe e tempo fica aberto em São Paulo A massa de ar quente deixa o tempo aberto nesta quinta-feira em todas as áreas do Estado de São Paulo. Na capital, o dia amanheceu ensolarado e a temperatura pode chegar aos 29 graus. A previsão é esta para o dia todo, sol com temperatura em elevação. O calor forma algumas nuvens carregadas e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva rápidas e isoladas, algo típico desta estação do ano. Porém, a partir da tarde de sexta-feira, o risco de temporal aumenta com a aproximação de outra frente fria. A expectativa para o fim de semana é de chuva intensa e generalizada na região Sudeste. Nesta quinta-feira, a chegada de uma frente fria ao Sul do Brasil provoca temporais no centro-sul e no oeste do Rio Grande do Sul, onde a máxima pode chegar aos 34 graus em Porto Alegre. Em Santa Catarina e no Paraná ainda faz sol, mas à tarde o tempo fecha com chuva e trovoadas; Florianópolis tem máxima de 31 graus e Curitiba de 29. Nas demais áreas do País o sol predomina e faz calor. Chove a partir da tarde nos Estados do Sudeste, do Centro-Oeste, no Distrito Federal, na maior parte da região Norte, no interior da Bahia, no Maranhão e no Piauí. A máxima chega aos 31 graus em Salvador e Brasília. Em Roraima e nas demais áreas do Nordeste, o tempo fica firme durante todo o dia; máxima de 30 graus em Maceió e de 31 em Recife.