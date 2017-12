Temperaturas podem ficar negativas no RS neste fim de semana

PORTO ALEGRE - A temperatura vai variar de amena para quente e, depois, para fria, durante esta semana no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, 21, os termômetros marcaram 2,5ºC em Cambará do Sul, no nordeste, e 24,6ºC em Alegrete, no oeste do Estado, com dia ensolarado em todas as regiões, segundo registros do 8º Distrito de Meteorologia.

Em Santa Catarina, as extremas foram de 1,1ºC em Major Vieira e 24,1ºC em Urussanga. Houve geada fraca em Bom Jesus (RS) e moderada em Cambará do Sul (RS) e São Joaquim (SC).

Desta terça-feira até quinta-feira o tempo passa a parcialmente nublado e nublado no Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva em áreas isoladas e termômetros marcando de 10ºC a 23ºC na quarta-feira.

De quinta-feira em diante a nebulosidade vai se reduzir e a temperatura volta a cair, podendo chegar a zero grau na madrugada de sexta-feira. Uma análise publicada pela MetSul Meteorologia nesta segunda-feira indica que o frio mais rigoroso do ano chega no próximo fim de semana.

A variação da temperatura será provocada pela entrada de massas de ar polar na quinta-feira e no final de semana. A sexta-feira será ensolarada, mas com temperatura em queda. No sábado e no domingo os termômetros podem exibir marcas negativas, com frio de intensidade maior do que nas 14 vezes em que houve registro de temperaturas abaixo de zero neste ano no Estado.