Temperaturas voltam a cair no Paraná Depois de alguns dias de relativo calor, os termômetros voltaram a despencar no Paraná e registraram temperatura negativa em Palmas, na região sul do Estado. Por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira, 29, a temperatura no município foi de 0,3 grau negativo. Em vários municípios das regiões oeste, sudoeste e sul, a geada cobriu a paisagem de branco. Em Curitiba, a manhã foi gelada. Os 6 graus registrados nos termômetros davam a impressão de serem ainda mais baixos em função do vento. A previsão do Instituto Tecnológico Simepar é que, na quarta-feira, 30, as temperaturas continuem baixas, com condições favoráveis à formação de geada. Com a aproximação de uma frente fria, pode chover na noite de quinta-feira na região de Curitiba, que continua enfrentando o racionamento de água.