Tempestades e tornado atingem o Paraná e ferem mais de 50

Atualizada às 20h45

CURITIBA - O tornado e as fortes chuvas que atingiram 36 municípios do Paraná, na noite desta segunda-feira, 13, deixaram 51 feridos, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado. Somente na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste paranaense, 21 pessoas se machucaram. Estima-se que, no total, mais de 13,3 mil moradores tenham sido afetados.

Francisco Beltrão foi um dos municípios mais atingidos pelo tornado. Não houve registro de mortes, mas uma criança foi internada em estado grave após ter sido arrastada pela correnteza e quebrado a costela.

Na cidade, 76 casas sofreram prejuízos e 227 pessoas foram afetadas pelo fenômeno, que passou pelas comunidades Novo Mundo, São Francisco, São Miguel e Cantelmo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 50 famílias precisaram de atendimento.

A assessoria de imprensa do município informou que aviários, estrebarias e plantações também sofreram danos. O tornado, porém, não atingiu escolas, creches e estradas. A Secretaria de Desenvolvimento Rural acredita que os prejuízos somem cerca de R$ 5 milhões.

O prefeito de Francisco Beltrão, Antonio Cantelmo Neto (PMDB), afirmou que vai acompanhar o trabalho de socorro aos atingidos e que, após o levantamento dos danos, avaliará a necessidade ou não de decretar estado de emergência. “Nos últimos dois anos, fizemos um intenso trabalho de fortalecimento da Defesa Civil, o que nos possibilitou agir de forma rápida e eficaz num caso como este, em que não temos como nos prevenir”, disse o prefeito.

Em Cascavel, onde também houve registro de tornado, foram verificados ventos com velocidade de 115 km/h a 120 km/h, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Calcula-se que cerca de 220 habitantes tenham sido afetados pelo fenômeno.

A tempestade também atingiu quatro comunidades agrícolas em Rondon e Mariópolis.

Segundo especialistas do Simepar, dois tornados, e não apenas um, podem ter acontecido na região. Eles se baseiam nas imagens de Francisco Beltrão e de Mariópolis, outra cidade atingida, mas que fica a 70 quilômetros de distância.

Forte tempestade.

No sábado passado, 18 municípios da região oeste do Paraná haviam sido atingidos por uma forte tempestade. Boletim da Defesa Civil do Estado informou, na ocasião, que houve o registro de 2 feridos, 251 desabrigados e 726 casas danificadas. Um total de 1.739 pessoas foram atingidas, e a cidade mais prejudicada foi Janiópolis.