Tempo continua quente e seco na capital paulista nesta segunda

Uma massa de ar quente e seco cobre São Paulo deixando o tempo aberto no Estado nesta segunda-feira, 10. O sol aparece forte e à tarde, com o aquecimento, a umidade do ar fica muito baixa na capital e no interior do Estado; a máxima pode chegar aos 29 graus na capital paulista. No litoral, o dia começa com muitas nuvens e um pouco de névoa, mas o sol aparece ainda cedo e a máxima pode chegar aos 27 graus. Nos próximos dias, o predomínio do ar quente e seco deixa o tempo aberto e a temperatura alta. Durante as tardes a umidade do ar fica muito baixa; pelo menos até o fim da semana, São Paulo e boa parte do País ficam muito secos. Uma grande massa de ar quente e seco domina as condições do tempo em quase todo o Brasil nesta segunda, deixando o tempo aberto e a temperatura alta. Este sistema bloqueia a passagem das frentes frias que se aproximam do País e dificulta a formação de instabilidades. No Espírito Santo e no leste nordestino, a umidade que chega do mar forma nebulosidade e há previsão de chuva passageira e, nos extremos norte e oeste do Brasil, o tempo quente e úmido forma nuvens carregadas que provocam chuva a partir da tarde.